Песков: Путин и Эрдоган могут встретится в Сочи 17 сентября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Сочи. Информацию о подготовке переговоров подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча в Сочи действительно пройдет 17 сентября, в понедельник. В беседе с журналистами он отметил, что переговоры возможны и готовятся.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкое государство продолжает тесно контактировать с Россией и Ираном. Он также анонсировал вероятные переговоры глав Турции и РФ.