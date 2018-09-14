Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды в Крым

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Российскую Федерацию в том, что она лишила Крым водоснабжения. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Москва, а не Киев, несет ответственность за то, что в Крыму заблокировано водоснабжение. Так как именно Россия "силой отрезала Крым от Украины".

Ссылаясь на Google, Климкин подчеркнул, что уже сама по себе "оккупация" Крыма является вопиющим нарушением международного права и прав человека для всех крымчан.

Ранее Климкин пообещал, что Украина никогда не подпишет контракт на поставку на полуостров Крым воды, если в документе будет указано, что данный регион входит в состав РФ.