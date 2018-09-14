Премьер-министр Японии рассказал, когда планирует встретиться с Путиным
14 сентября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, когда могут состояться его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам японского политика, эти контакты будут действительно важными.
Согласно последней информации, Синдзо Абэ и Владимир Путин могут провести встречи в ноябре и декабре текущего года, передает портал "Экономика сегодня". Этими данными японский премьер лично поделился в рамках дебатов перед предстоящими выборами председателя правящей Либерально-демократической партии.
К настоящему моменту не сообщается, где именно увидятся политики. Известно, однако, что в ноябре в Сингапуре состоится Восточно-Азиатский саммит. Не исключено, что Путин и Абэ будут на нем присутствовать.
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