Премьер-министр Японии рассказал, когда планирует встретиться с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, когда могут состояться его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам японского политика, эти контакты будут действительно важными.

Согласно последней информации, Синдзо Абэ и Владимир Путин могут провести встречи в ноябре и декабре текущего года, передает портал "Экономика сегодня". Этими данными японский премьер лично поделился в рамках дебатов перед предстоящими выборами председателя правящей Либерально-демократической партии.

К настоящему моменту не сообщается, где именно увидятся политики. Известно, однако, что в ноябре в Сингапуре состоится Восточно-Азиатский саммит. Не исключено, что Путин и Абэ будут на нем присутствовать.