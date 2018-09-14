Наталью Поклонскую лишили статуса главы комиссии Госдумы

Депутата Государственной думы Наталью Поклонскую лишили поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. По ее словам, данное решение было ожидаемо.

Думский Комитет по контролю и регламенту решил объединить две комиссии - по этике, которую возглавляет Отари Аршба, и контролю за доходами, под руководством Натальи Поклонской.

При этом, сообщается, что обе кандидатуры будут выдвинуты на голосование по выбору главы объединенной комиссии. Однако пока очевиден лишь тот факт, что ее возглавит представитель ЕР.

Поклонская отметила, что реорганизация думских комиссий не стала для нее неожиданностью. Депутат, вне зависимости от решения по руководству, пообещала взять на личный контроль судьбу всех кейсов, которые вела ранее.

Ранее в СМИ прошла информация, что Поклонскую отстранят от должности заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции за голос "против" внесения изменений в закон о пенсиях.

При этом, во фракции ЕР не исключили, что Поклонская будет трактовать это решение, как некую "расправу" над ней, поскольку она активно борется с коррупцией и тем самым кому-то "мешает".

Пользователи сети Интернет горячо обсуждают тему снятия Поклонской с поста главы комиссии. Как сообщает Ura.ru, подписчики связывают отстранение Поклонской с ее непреклонностью в работе.

Некоторые поклонники депутата предложили запустить в социальных сетях хэштег #вернутьНаташу. Поклонскую называют "первой жертвой пенсионной реформы", а также "единственной, кто за народ".