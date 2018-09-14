Антонов: США затягивают выдачу виз российским дипломатам
14 сентября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американская сторона затягивает процесс выдачи виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из США коллег. Об этом журналистам рассказал посол РФ Анатолий Антонов.
Власти США ненадлежащим образом занимаются оформлением разрешений на въезд для новых сотрудников российского диппредставительства, что препятствует нормальной ротации кадров.
По словам Антонова, визовые запросы российских дипломатов обрабатываются долгое время. Помимо этого, имели место быть отзывы ранее выданных виз, передает его слова ТАСС.
Антонов отметил, что российская сторона неоднократно предлагала госдепартаменту варианты решения визовых проблем. Однако, на сегодняшний день разрешения на въезд оформляются "из рук вон плохо".
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