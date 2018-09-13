Сотрудников посольства России не пустили на конференцию в Британии

Консервативная партия Великобритании впервые отказала в регистрации на предстоящей ежегодной партийной конференции сотрудникам посольства России. Им дали понять, что их присутствие нежелательно. В Лондоне из-за проблем с визами отменен Русский бал дебютанток

"Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление", - завил пресс-секретарь посольства РФ, передает РИА Новости. Это показывает, чего стоят "громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией".

Вот уже много лет сотрудники российского посольства традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, Либерально-демократической партии Великобритании, поскольку это значимые события в жизни страны, площадка для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом, отметил пресс-секретарь.