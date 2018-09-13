У Пентагона есть вопросы по поводу российских кораблей у берегов Сирии

Представитель военного ведомства США Эрик Пэхон заявил об обеспокоенности присутствием десятка российских военных кораблей у берегов Сирии. По его словам, корабли должны "соблюдать международное право".

Пэхон также отметил, что Соединенные Штаты и союзников тревожат последствия вероятного наступления правительственной армии Сирии, поддерживаемой РФ и Ираном против вооруженной оппозиции в Идлибе, передает Military Times.

Военно-морской флот России проводил учения у сирийских берегов, официально они должны были закончиться на прошлой неделе, передает "Взгляд". При этом не все корабли вернутся на базы, некоторые, например, разведывательный корабль "Юрий Иванов", останутся, чтобы анализировать и отслеживать ракетный удар Штатов по Сирии.