У Пентагона есть вопросы по поводу российских кораблей у берегов Сирии
13 сентября 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель военного ведомства США Эрик Пэхон заявил об обеспокоенности присутствием десятка российских военных кораблей у берегов Сирии. По его словам, корабли должны "соблюдать международное право".
Пэхон также отметил, что Соединенные Штаты и союзников тревожат последствия вероятного наступления правительственной армии Сирии, поддерживаемой РФ и Ираном против вооруженной оппозиции в Идлибе, передает Military Times.
Военно-морской флот России проводил учения у сирийских берегов, официально они должны были закончиться на прошлой неделе, передает "Взгляд". При этом не все корабли вернутся на базы, некоторые, например, разведывательный корабль "Юрий Иванов", останутся, чтобы анализировать и отслеживать ракетный удар Штатов по Сирии.
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