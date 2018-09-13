В ГД прокомментировали слова экс-министра Украины о «разгроме» РФ: «блеяние»
13 сентября 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова об условии "разгрома России в пыль". Он отметил, что здравомыслящие люди воспринимают это заявление скептически.
Как отметил Бальбек, украинская армия, застрявшая на территории Донбасса, полная беспомощность в Азово-Черноморском регионе, а также то, что украинцы ничтожны в современном ракетостроении толкают чиновников Украины к "словесным победам". Депутат считает, что военная политика Украины в настоящий момент построена на слове "если".
"Агрессивная риторика Киева — это жалкое блеяние в адрес НАТО с просьбой о помощи", — сказал Бальбек РИА Новости.
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