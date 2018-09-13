В ГД прокомментировали слова экс-министра Украины о «разгроме» РФ: «блеяние»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова об условии "разгрома России в пыль". Он отметил, что здравомыслящие люди воспринимают это заявление скептически. На Украине считают, что Россию можно «разгромить в пыль»

Как отметил Бальбек, украинская армия, застрявшая на территории Донбасса, полная беспомощность в Азово-Черноморском регионе, а также то, что украинцы ничтожны в современном ракетостроении толкают чиновников Украины к "словесным победам". Депутат считает, что военная политика Украины в настоящий момент построена на слове "если".

"Агрессивная риторика Киева — это жалкое блеяние в адрес НАТО с просьбой о помощи", — сказал Бальбек РИА Новости.