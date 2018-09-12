Лондон обвинил Москву в обмане по делу Скрипалей

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил сегодня, что Россия не объясняла инцидент с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, а «запутывала» и «лгала» Британии. Племянница Скрипаль уверена, что Боширов и Петров к отравлению не причастны

Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются гражданскими лицами и никакого отношения к криминалу не имеют.

Представитель Мэй в беседе с Reuters настаивает, что подозреваемые являются офицерами российской военной разведки, и отмечает, что международные союзники поддерживают эту позицию.