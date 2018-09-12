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Лондон обвинил Москву в обмане по делу Скрипалей
12 сентября 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил сегодня, что Россия не объясняла инцидент с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, а «запутывала» и «лгала» Британии.
Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются гражданскими лицами и никакого отношения к криминалу не имеют.
Представитель Мэй в беседе с Reuters настаивает, что подозреваемые являются офицерами российской военной разведки, и отмечает, что международные союзники поддерживают эту позицию.
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