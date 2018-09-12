Песков заявил, что инициатива Путина о договоре с Японией родилась спонтанно

Инициатива Владимира Путина по подписанию мирного договора между Россией и Японией родилась во время выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий

"Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что это такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учётом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром Абэ", — сказал Песков. Он назвал неуместным вопрос, означает ли заявление Путина по мирному договору, что для Москвы закрыт территориальный вопрос. Песков также отметил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой для обеих стран, "и обе стороны намерены искать решение этой проблемы".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Сугаока ранее подчеркнул, что Япония не намерена подписывать мирный договор, пока не будет разрешена проблема с возвращением японской стороне южной гряды Курильских островов