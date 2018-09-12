Подозреваемый в отравлении Скрипалей пообещал дать комментарий

Подозреваемый Британией в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий журналистам. Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал Петров, передают «Вести.Ru». До этого Александр Петров уже пояснял, что не имеет никакого отношения к данной истории. Он уточнил, что действительно работает начальником участка в филиале НПО "Микроген", однако никогда не был в Лондоне.

Ранее Владимир Путин предложил двум мужчинам, подозреваемым Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, осмелиться и публично рассказать о себе.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что обвиняемые в причастности к отравлению в Солсбери семьи Скипаль являются сотрудниками ГРУ.