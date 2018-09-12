Пентагон усилит военное присутствие в Греции из-за Турции

США интересуются размещением новых военных баз в Греции из-за Турции. В частности, речь идет об использовании военно-воздушных и военно-морских баз на греческой территории. В Минобороны Греции сообщили о возможности мирного сосуществования с Турцией

Причиной этого решения стал рост напряженности отношений США и Турции, пишет The Wall Street Journal. При этом отношения Соединенных Штатов и Греции находятся сейчас на высоком уровне, отмечает издание. Обе страны обеспокоены поведением Турции. Кроме того, в Греции практически постоянно отличная погода для учебных полетов. По этим причинам США и хотят использовать греческую военную инфраструктуру.

Отмечается, что греческие базы не заменят авиабазы в Инджирлик.