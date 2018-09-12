Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе

В среду, 12 сентября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай на регулярной основе будут проводить совместные учения.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», — сообщил он. Глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ отметил важность российско-китайского военного сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, руководство КНР будет уделять этому большее внимание.

Фэнхэ и Шойгу также проверили работу китайского и российского пунктов управления войсками на полигоне Цугол, сообщают РИА Новости.