Озвучен единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма

Украина сможет отобрать у России Крым только в том случае, если последняя развалится. Об этом говорится в заметке, некоторое время назад появившейся в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в ряде регионов РФ - на Кавказе, Кубани, в Сибири, Магаданской области - существуют сепаратистские настроения. Если они не будут подавляться, не исключено, что в будущем на данных территориях вспыхнут инспирированные Соединенными Штатами вооруженные конфликты, отмечается в процитированном материале. В случае реализации такого сценария у Киева появится шанс на аннексирование Крыма.

Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Ранее во вторник сообщалось о том, что в Крыму задержали пьяных украинских рыбаков, которые захотели обменяться опытом с российскими коллегами.