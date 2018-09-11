//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"
- Прямая линия с певицей Линдой состоится в редакции "АН"
- Видео: Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды
- Дочь Александра Серова считает Дарью Друзьяк "отбросом общества"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Озвучен единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма
11 сентября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Украина сможет отобрать у России Крым только в том случае, если последняя развалится. Об этом говорится в заметке, некоторое время назад появившейся в отечественной блогосфере.
Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в ряде регионов РФ - на Кавказе, Кубани, в Сибири, Магаданской области - существуют сепаратистские настроения. Если они не будут подавляться, не исключено, что в будущем на данных территориях вспыхнут инспирированные Соединенными Штатами вооруженные конфликты, отмечается в процитированном материале. В случае реализации такого сценария у Киева появится шанс на аннексирование Крыма.
Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Ранее во вторник сообщалось о том, что в Крыму задержали пьяных украинских рыбаков, которые захотели обменяться опытом с российскими коллегами.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Республика Корея рассчитывает на развитие партнерства с Россией и КНДР
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи
Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"
//Новости партнеров
//В мире
Журналист нашел причины незаинтересованности Киева в военном завоевании Донбасса
Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье
//В мире
//Общество
Опасная курица! Отечественные производители пичкают свою птицу антибиотиками
//Новости СМИ2
//Политика
Озвучен единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма
Экс-ведущая «Ревизорро» рассказала о шантаже и ургозах от руководства программы
//Общество
Миронов предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией
//В мире
В Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением "химоружия"
//Новости Redtram
//В мире
Житель Белоруссии четыре года изготавливал евро из валюты Сербии и Зимбабве
//Общество
//Общество
Боец Джефф Монсон объяснил, почему он решил стать депутатом Красногорска
//В мире
В Афганистане пять человек погибли в результате атаки смертника
//Мнение
В Кремле прокомментировали сообщения о возможных атаках на силы России в САР
//В мире
Эксперт: учения "Восток-2018" свидетельствуют о солидарности России и КНР
//В мире
//Общество
Пассажир сгоревшего «Воеing» рассказал, что эвакуация происходила стихийно
//Мнение
Совфед прокомментировал заявления США о Международном уголовном суде
//Общество
Соединения ВДВ нового типа впервые будут использованы на учениях "Восток-2018"
//Наука
//В мире
В московском аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей