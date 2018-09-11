Си Цзиньпин высказался о дружбе России и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 11 сентября, отметил, что главными ценностями российско-китайских отношений являются дружба и готовность оказать друг другу помощь в трудную минуту.

Цзиньпин отметил, что дружеские отношения между Россией и Китаем постоянно укрепляются. По словам политика, друзья познаются в беде и именно этой пословицей можно охарактеризовать связи двух стран.

В рамках российско-китайских переговоров, которые прошли в расширенном составе, председатель КНР выразил российскому руководству благодарность за приглашение на Восточный экономический форум, а также за радушный прием, передает сегодня РИА "Новости".