Си Цзиньпин высказался о дружбе России и КНР
11 сентября 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 11 сентября, отметил, что главными ценностями российско-китайских отношений являются дружба и готовность оказать друг другу помощь в трудную минуту.
Цзиньпин отметил, что дружеские отношения между Россией и Китаем постоянно укрепляются. По словам политика, друзья познаются в беде и именно этой пословицей можно охарактеризовать связи двух стран.
В рамках российско-китайских переговоров, которые прошли в расширенном составе, председатель КНР выразил российскому руководству благодарность за приглашение на Восточный экономический форум, а также за радушный прием, передает сегодня РИА "Новости".
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