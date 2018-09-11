Республика Корея рассчитывает на развитие партнерства с Россией и КНДР

Республика Корея рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства с Российской Федерацией и КНДР. Данную информацию во вторник, 11 сентября, предоставил премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен.

Политик в рамках выступления на сессии "Россия — Республика Корея", которая состоялась на Восточном экономическом форуме, отметил, что Сеул надеется на содержательную реализацию трехстороннего сотрудничества.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Ли Нак Ена, совместная работа будет активизироваться в ходе становления мира на Корейском полуострове и, в частности, во время достижения существенного прогресса в процессе денуклеаризации данной территории.