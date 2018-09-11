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Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов
11 сентября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Медиарейтинг губернаторов составили эксперты Медиалогии за август 2018 года. Оказалось, что глава Южного Урала Борис Дубровский обошел своего ближайшего соседа из Свердловской области и поднялся сразу на четыре строчки рейтинга.
Как подчеркивают организаторы Медиалогии, такой результат получен благодаря сразу нескольким крупным информационным мероприятиям, которые провел Борис Дубровский. Это большой августовский педсовет по подготовке школ к новому учебному году, гарантия сдачи объектов для саммитов 2020 года точно в срок и совещание с полпредом президента страны в УрФО Николаем Цукановым по вопросам защиты экологии.
Добавим, что благодаря своей активности Борис Дубровский перешел с третьего места рейтинга губернаторов УрФО на второе.
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