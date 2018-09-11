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Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов

11 сентября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Медиарейтинг губернаторов составили эксперты Медиалогии за август 2018 года. Оказалось, что глава Южного Урала Борис Дубровский обошел своего ближайшего соседа из Свердловской области и поднялся сразу на четыре строчки рейтинга.

Как подчеркивают организаторы Медиалогии, такой результат получен благодаря сразу нескольким крупным информационным мероприятиям, которые провел Борис Дубровский. Это большой августовский педсовет по подготовке школ к новому учебному году, гарантия сдачи объектов для саммитов 2020 года точно в срок и совещание с полпредом президента страны в УрФО Николаем Цукановым по вопросам защиты экологии.

Добавим, что благодаря своей активности Борис Дубровский перешел с третьего места рейтинга губернаторов УрФО на второе.

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Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов 09:27

Медиарейтинг губернаторов составили эксперты Медиалогии за август 2018 года. Оказалось, что глава Южного Урала Борис Дубровский обошел своего ближайшего соседа из Свердловской области и поднялся сразу на четыре строчки рейтинга. >>
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Конференция для предпринимателей собрала более 500 участников

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Штраф и волчий билет – чем опасно участие в несанкционированных митингах 06.09 08:58

Для подрастающего поколения участие в несогласованных митингах чревато проблемами с трудоустройством. Кроме того, их родителям грозят большие штрафы. >>
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Медпомощь на селе станет доступнее

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Глава Южного Урала сегодня, 5 сентября, отправился проверять исполнение поручений по поводу улучшения медпомощи, о которых просили жители Кременкуля пару месяцев назад. Перед встречей с представителями региональной палаты сельских поселений глава региона неожиданно заехал в больницу Долгодеревенского. >>
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В конце августа-начале сентября Русская медная компания установила в Челябинске три новые площадки для воркаута. Они появились у спортивных объектов: ДС "Надежда", школы олимпийского резерва и Академии футбола. >>

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