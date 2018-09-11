Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов

Медиарейтинг губернаторов составили эксперты Медиалогии за август 2018 года. Оказалось, что глава Южного Урала Борис Дубровский обошел своего ближайшего соседа из Свердловской области и поднялся сразу на четыре строчки рейтинга.

Как подчеркивают организаторы Медиалогии, такой результат получен благодаря сразу нескольким крупным информационным мероприятиям, которые провел Борис Дубровский. Это большой августовский педсовет по подготовке школ к новому учебному году, гарантия сдачи объектов для саммитов 2020 года точно в срок и совещание с полпредом президента страны в УрФО Николаем Цукановым по вопросам защиты экологии.

Добавим, что благодаря своей активности Борис Дубровский перешел с третьего места рейтинга губернаторов УрФО на второе.