В бундестаге прокомментировали возможность удара Германии по САР

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес прокомментировала возможность участия вооруженных сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил САР.

Об этом сообщает Deutsche Welle. По ее словам, СДПГ не намерена одобрять участие ФРГ в конфликте вокруг сирийского государства как в правительстве, так и в парламенте.

Она напомнила, что социал-демократы находятся в коалиции с партией канцлера Ангелы Меркель, уточняет RT. Таким образом, Андреа Налес исключила возможность участия страны в сирийском конфликте.

Напомним, как ранее сообщали АН, правительство Германии рассматривает возможность присоединиться к западной коалиции для атаки в Сирии в случае применения химоружия.