Путин прибыл в Приморье с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток. В ближайшие три дня глава государства проведет несколько региональных мероприятий и несколько международных встреч на полях ВЭФ.

Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, а также проведения ряда встреч с лидерами иностранных государств. Как сообщила пресс-служба Кремля, рабочая поездка Путина в Приморский край пройдет с 10 по 12 сентября.

Первым мероприятием в плане поездки главы российского государства станет проведение заседания президиума Государственного совета. А затем состоятся российско-японские переговоры на высшем уровне.

Лидеры государств посетят двигателестроительный завод в пригороде Владивостока, где примут участие в запуске конвейера. Затем главы двух стран вернутся на остров Русский для переговоров.