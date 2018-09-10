Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья

На выборах губернатора Подмосковья побеждает действующий глава региона Андрей Воробьев. Соответствующие выводы можно сделать в понедельник, 10 сентября, по итогам обработки 100 процентов протоколов.

РИА "Новости". Согласно последней информации, Андрей Воробьев набрал 62,52 процента голосов избирателей в ходе единого дня голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, 9 сентября, передает

Ранее стало известно, что мэром Москвы был избран Сергей Собянин. Минувшей ночью в администрации президента Российской Федерации сообщили журналистам о том, что Владимир Путин в рамках телефонного разговора поздравил градоначальника с переизбранием.