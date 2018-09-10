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Ким Чен Ын может посетить Россию до конца текущего года

10 сентября 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын может посетить Россию до конца текущего года
фото: globallookpress.com

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын до конца текущего года может посетить Россию. Соответствующую информацию в минувшее воскресенье, 9 сентября, предоставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко передала лидеру КНДР послание от Путина

Матвиенко передала лидеру КНДР послание от Путина

Политик уточнила, что глава КНДР планирует в самое ближайшее время откликнуться на приглашение российского президента Владимира Путина посетить РФ и не откладывать визит, передает РИА "Новости". Точная дата, однако, будет зависеть от графика лидера России.

Матвиенко перед своим вылетом в Пхеньян также выразила надежду на то, что сможет предоставить детали о грядущем визите Ким Чен Ына после своей поездки в Северную Корею, передает РИА "Новости".

 

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Украинская армия обстреляла окраины Донецка

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Игорь Додон назвал странным ДТП с его кортежем

Игорь Додон назвал странным ДТП с его кортежем

Авария, которая произошла с кортежем президента Молдавии, выглядит странной. Такое мнение выразил сам глава государства Игорь Додон. Он надеется, что следствие даст ответы на все возникшие по поводу этого ДТП вопросы.

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В результате стрельбы в ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном рядом с Обернским университетом в штате Алабама по меньшей мере один человек погиб, четверо получили ранения.

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Серена Уильямс оштрафована на 17 тысяч долларов за поведение на US Open

Известная американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на общую сумму в 17 тысяч долларов за три нарушения правил в финале Открытого чемпионата Соединенных штатов по теннису.

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В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?

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Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование

Сегодня стало известно, что мужчина, ранивший ножом людей на Курском вокзале в Москве, направлен на медицинское освидетельствование. Происшествие случилось рано утром в понедельник в зале ожидания.

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Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

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Лицо Волочковой на новой фотографии испугало поклонников

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СМИ: Трамп рассматривает возможность удара по российским военным в Сирии

СМИ: Трамп рассматривает возможность удара по российским военным в Сирии

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Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

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Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Вооруженные силы Украины намерены осуществить тройной удар по позициям армии ДНР. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал спикер ополченцев самопровозглашенного государства Эдуард Басурин.

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Украина: Русскоязычные граждане – это «слабое звено»

Украина: Русскоязычные граждане – это «слабое звено»

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Учителя начальных классов будут заниматься поиском потенциальных преступников. Стало известно, что в Министерстве просвещения Российской Федерации создали методические рекомендации для педагогов по профилактике проблемного поведения школьников младших классов.

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Движение поездов между станциями метро "Говорово" и "Раменки" приостановлено

Движение поездов между станциями метро "Говорово" и "Раменки" приостановлено

Утром в понедельник, 10 сентября, стало известно, что движение на одном из участков Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена временно приостановлено по техническим причинам.

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Ким Чен Ын может посетить Россию до конца текущего года

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Сегодня в России отмечают День танкиста

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В ЛНР заявляют о готовности передать Украине 44 заключенных‍

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Экс-форвард «Арсенала» сломал челюсть водителю такси

Нападающий норвежского футбольного клуба "Русенборг" датчанин Никлас Бендтнер обвиняется в нападении на таксиста в Копенгагене. Спортсмен сломал водителю таксомоторного парка челюсть.

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Кем бы стал Меладзе, если бы не шоу-бизнес

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В Исландии сняли на видео дискообразный НЛО

В Исландии сняли на видео дискообразный НЛО

В небе над Рейкьявиком накануне был замечен дискообразный НЛО внушительных размеров, который походил на большую летающую тарелку. Очевидцам удалось снять объект на видео.

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В Крыму ответили на киевские условия подачи воды

В Крыму ответили на киевские условия подачи воды

В Крыму прокомментировали заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания "оккупации" полуострова со стороны Москвы.

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Видео, как в Петербурге BMW протаранил автобус с пассажирами

Видео, как в Петербурге BMW протаранил автобус с пассажирами

В Петербурге автомобиль BMW въехал в автобус ПАЗ у метро "Рыбацкое". В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля. Маршрутка упала на бок, семь пассажиров, предварительно, получили травмы.

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Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

США вчера нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

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Участник несогласованной акции в Москве напал на полицейского с ножом

Участник несогласованной акции в Москве напал на полицейского с ножом

Один из участников прошедшей сегодня в Москве незаконной протестной акции оказал сопротивление полицейскому и был задержан. Соответствующую информацию предоставило столичное управление МВД РФ.

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Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель

Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель

На семнадцатом международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который финишировал в воскресенье в Сочи, победил российский певец Дан Розин.

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Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение

Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение

Некоторые наши привычки могут свести на нет все усилия по стараниям как можно дольше оставаться молодым. Например, вредны для организма как переедание, так и изнурение себя строгими диетами.

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Мантуров рассказал, сколько опиумного мака нужно России

Мантуров рассказал, сколько опиумного мака нужно России

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СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

Министр энергетики Соединенных штатов Америки Рик Перри намерен посетить столицу Российской Федерации 11-13 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

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Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, раскритиковал ее позицию во выходу страны из Евросоюза.

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Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына

Лучший бомбардир сборной РФ на чемпионате мира по футболу 2018 года Денис Черышев попал под антидопинговое расследование. Его проводят испанские допинг-офицеры. Поводом для подозрений стало интервью отца.

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В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций

В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций

На километр вглубь украинской территории без единой потери удалось продвинуться армии ДНР во время череды перемирий. Об этой рассказал корреспонденту АН командир одного из подразделений разведки.

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В Болгарии вандалы залили краской памятник Советской армии‍

В Болгарии вандалы залили краской памятник Советской армии‍

Неизвестные залили краской и машинным маслом памятник Советской армии в болгарской столице. Монумент был установлен в центре Софии в 1954 году и с тех пор подвергается нападениям вандалов.

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Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России

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