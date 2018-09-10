Ким Чен Ын может посетить Россию до конца текущего года

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын до конца текущего года может посетить Россию. Соответствующую информацию в минувшее воскресенье, 9 сентября, предоставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик уточнила, что глава КНДР планирует в самое ближайшее время откликнуться на приглашение российского президента Владимира Путина посетить РФ и не откладывать визит, передает РИА "Новости". Точная дата, однако, будет зависеть от графика лидера России.

Матвиенко перед своим вылетом в Пхеньян также выразила надежду на то, что сможет предоставить детали о грядущем визите Ким Чен Ына после своей поездки в Северную Корею, передает РИА "Новости".