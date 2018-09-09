Трамп доволен парадом КНДР

В своем Twitter американский президент Дональд Трамп прокомментировал военный парад в Северной Корее, проходивший в честь 70-летия образования КНДР. Он поблагодарил Ким Чен Ына за проведение парада без ядерных ракет.

"Спасибо Ким. Мы оба докажем, что все неправы! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу!", - написал Трамп. Глава Белого дома сослался на телеканал Fox News, который сообщил, что данное решение было призвано продемонстрировать приверженность КНДР денуклеаризации.