//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Кем бы стал Меладзе, если бы не шоу-бизнес
- Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель
- Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу
- Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
В Крыму ответили на киевские условия подачи воды
9 сентября 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму прокомментировали заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания "оккупации" полуострова со стороны Москвы.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT отметил, что это очередная провокация со стороны Киева.Такое уже происходило, когда Украина оставила Крым без электроэнергии, идущей с материковой части. "С Украиной даже не стоит обсуждать этот вопрос, потому что она не способна на нормальные договорные отношения", - добавил депутат.
В комментарии "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Киев готов принести в жертву политических амбиций жизни и здоровье людей не только в Крыму, но и на Херсонщине. По его словам, опять показан "звериный оскал" украинских политиков. "Череда блокад, которые были санкционированы официальным Киевом - транспортная, энергетическая, продуктовая - наглядно показывает, что нынешний киевский режим не считает севастопольцев и крымчан за людей", -отметил депутат.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В Кремле высказались о возможности новой встречи Путина и Эрдогана
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Армия
//Новости партнеров
//Общество
Татьяна Навка показала, как супруг учит дочку играть в футбол
//Политика
//Политика
//Новости СМИ2
//Политика
Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии
Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына
//В мире
//Политика
Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России
На дне Тихого океана ученые обнаружили следы внеземной техники?
//Политика
//Общество
Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем
Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен
//В мире
В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, 17 погибших
//Политика