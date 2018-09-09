В Крыму ответили на киевские условия подачи воды

В Крыму прокомментировали заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания "оккупации" полуострова со стороны Москвы. Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT отметил, что это очередная провокация со стороны Киева.Такое уже происходило, когда Украина оставила Крым без электроэнергии, идущей с материковой части. "С Украиной даже не стоит обсуждать этот вопрос, потому что она не способна на нормальные договорные отношения", - добавил депутат.

В комментарии "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Киев готов принести в жертву политических амбиций жизни и здоровье людей не только в Крыму, но и на Херсонщине. По его словам, опять показан "звериный оскал" украинских политиков. "Череда блокад, которые были санкционированы официальным Киевом - транспортная, энергетическая, продуктовая - наглядно показывает, что нынешний киевский режим не считает севастопольцев и крымчан за людей", -отметил депутат.