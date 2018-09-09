Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

США вчера нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Удар нанесли два самолета F-15 по населенному пункту Хаджин. В результате возникли сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших будут уточнены позднее, передает РИА Новости.

Применение такого вооружения запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, добавил Савченко.