Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии
9 сентября 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
США вчера нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Удар нанесли два самолета F-15 по населенному пункту Хаджин. В результате возникли сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших будут уточнены позднее, передает РИА Новости.
Применение такого вооружения запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, добавил Савченко.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес