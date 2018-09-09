Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с «поясом смертника»

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, раскритиковал ее позицию во выходу страны из Евросоюза.

Свою позицию он высказал в газете Daily Mail, отметив, что Мэй "обернула пояс смертника вокруг британской конституции", детонатор от которого находится у Евросоюза.

По его мнению, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя, так как на каждой стадии переговоров Брюссель "получал то, что хотел".

Джонсон опасается, что действия Мэй вынудят Британию выполнять европейские законы и лишат ее права голоса, а это, по его словам, просто унижение, пишет ТАСС.