Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с «поясом смертника»
9 сентября 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, раскритиковал ее позицию во выходу страны из Евросоюза.
Свою позицию он высказал в газете Daily Mail, отметив, что Мэй "обернула пояс смертника вокруг британской конституции", детонатор от которого находится у Евросоюза.
По его мнению, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя, так как на каждой стадии переговоров Брюссель "получал то, что хотел".
Джонсон опасается, что действия Мэй вынудят Британию выполнять европейские законы и лишат ее права голоса, а это, по его словам, просто унижение, пишет ТАСС.
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