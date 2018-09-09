Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с избранием Дмитрия Артюхова, который стал самым молодым губернатором в России. Он пожелал новому губернатору региона успехов и удачи.

"Дмитрий Андреевич молод, но заслужил доверия президента России Владимира Путина и жителей округа", - написал Кадыров в telegram. Артюхову 30 лет. Он получил 14 голосов депутатов из 18.

Пост главы региона стал вакантным весной этого года после назначения Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов и экологии страны.