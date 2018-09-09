Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым
9 сентября 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Для возобновления подачи воды в Крым Россия должна признать оккупацию полуострова, заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
Грымчак отметил при этом, что от Москвы официального обращения к Киеву по вопросу восстановления водоснабжения не было, передает РИА Новости. Чиновник также добавил, что сложившаяся экологическая ситуация в Армянске исключительно вина нынешних властей Крыма.
Ранее стало известно, что МИД Украины направит обращение в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за ситуации на "Крымском титане", сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
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