Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

Для возобновления подачи воды в Крым Россия должна признать оккупацию полуострова, заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Грымчак отметил при этом, что от Москвы официального обращения к Киеву по вопросу восстановления водоснабжения не было, передает РИА Новости. Чиновник также добавил, что сложившаяся экологическая ситуация в Армянске исключительно вина нынешних властей Крыма.

Ранее стало известно, что МИД Украины направит обращение в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за ситуации на "Крымском титане", сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.