Москвичка заплатит штраф за попытку повторно проголосовать на выборах мэра

Сегодня стало известно, что жительница Москвы попыталась повторно проголосовать в рамках выборов мэра города. Женщина хотела дважды заполнить бюллетень: на "дачном" и городском избирательных участках.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подчеркнул, что за такие нарушения предусмотрена либо административная ответственность – штраф 30 тысяч рублей, либо уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет, которое грозит в том случае, если гражданин попытался проголосовать трижды.

Известно, что в общей сложности в Москве 7,2 миллиона избирателей. В рамках выборов градоначальника будут действовать 3 808 избирательных участков, из которых 209 расположены в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях, передает ТАСС.