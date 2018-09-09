Губернатором Ямала стал Дмитрий Артюхов
9 сентября 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 9 сентября, губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Дмитрий Артюхов. К настоящему моменту политик принес присягу и официально вступил в вышеуказанную должность.
Согласно последней информации, ранее депутаты окружного заксобрания избрали Артюхова новым губернатором в ходе тайного голосования. Политик поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать Конституцию Российской Федерации и основной закон ЯНАО.
Дмитрий Артюхов пообещал добросовестно и честно исполнять все свои обязательства, передает сегодня РИА "Новости".
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