Губернатором Ямала стал Дмитрий Артюхов

В воскресенье, 9 сентября, губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Дмитрий Артюхов. К настоящему моменту политик принес присягу и официально вступил в вышеуказанную должность.

Согласно последней информации, ранее депутаты окружного заксобрания избрали Артюхова новым губернатором в ходе тайного голосования. Политик поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать Конституцию Российской Федерации и основной закон ЯНАО.

Дмитрий Артюхов пообещал добросовестно и честно исполнять все свои обязательства, передает сегодня РИА "Новости".