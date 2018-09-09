Владимира Васильева избрали главой Республики Дагестан

В воскресенье стало известно, что главой Дагестана стал Владимир Васильев. Согласно последней информации, за данного кандидата проголосовало подавляющее большинство депутатов Народного собрания.

Председатель счетной комиссии Фикрет Раджабов отметил 9 сентября, что общее количество депутатов составляет 90 человек. Число политиков, получивших бюллетени, достигло 86 человек, из которых 77 отдали свои голоса за Владимира Васильева, передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала всех граждан России посетить в воскресенье выборы и проголосовать за одного из кандидатов.