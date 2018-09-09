В Кремле высказались о возможности новой встречи Путина и Эрдогана
9 сентября 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжить общение. Можно сделать вывод, что политики встретятся снова в скором времени.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что новая встреча Путина и Эрдогана действительно возможна, поскольку ранее лидеры двух стран договорились продолжать контакты, передает РИА "Новости".
Отметим, что ранее президент Турции заявил о вероятности встречи с российским коллегой после своей поездки в Германию, которая состоится 27-28 сентября.
Напомним, что в минувшую пятницу Путин и Эрдоган встречались в Тегеране.
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