Элла Памфилова призвала россиян пойти на выборы

Утром в воскресенье, 9 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова призвала граждан России пойти на выборы в своих регионах. По ее словам, россияне впоследствии смогут спрашивать с тех, кого они выбрали.

Памфилова подчеркнула, что выбор кандидатов довольно большой, поэтому каждый гражданин сможет найти человека, которого хотел бы поддержать. Кроме того, лишь в этом случае люди могут считать, что действительно несут ответственность за то, что происходит в их родном городе или поселке, а также имеют право требовать от губернаторов выполнения обязанностей, передает сегодня РИА "Новости".

"Те, кому лень — пеняйте на себя", – заключила глава Центральной избирательной комиссии.