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Порошенко отказался прогнозировать мир на Украине

8 сентября 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко отказался прогнозировать мир на Украине
globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко отказался назвать сроки наступления мира в государстве. Глава Незалежной ушел от ответа на животрепещущий вопрос, отметив, что давать пустые обещания нечестно.

Свою позицию политик озвучил в интервью житомирскому телеканалу «СК1», о чем сообщает его пресс-служба. Говорить о каких-то конкретных сроках Порошенко отказался, чтобы не быть популистом.

Напомним, ранее Петр Порошенко извинился перед гражданами Украины за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.

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