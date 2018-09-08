Порошенко отказался прогнозировать мир на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отказался назвать сроки наступления мира в государстве. Глава Незалежной ушел от ответа на животрепещущий вопрос, отметив, что давать пустые обещания нечестно.

Свою позицию политик озвучил в интервью житомирскому телеканалу «СК1», о чем сообщает его пресс-служба. Говорить о каких-то конкретных сроках Порошенко отказался, чтобы не быть популистом.

Напомним, ранее Петр Порошенко извинился перед гражданами Украины за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.