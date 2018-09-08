Клинцевич прокомментировал учения США в Сирии

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил мнение, что США, проводя учения в Сирии, нарушают международное право, зона их проведения может указывать на отработку коалицией взаимодействия с боевиками. В Сирии стартовали учения коалиции США

Цели этих учений непонятны, мандата от власти на их проведение у Штатов нет. Проводятся они на территории, по словам Клинцевича, "кишащей боевиками".

Учения показывают намерения США: "остаться в Сирии на неопределенное время и продолжить до последнего поддержку боевиков". Об этом Франц Клинцевич заявил РИА Новости.