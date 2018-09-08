Клинцевич прокомментировал учения США в Сирии
8 сентября 2018, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил мнение, что США, проводя учения в Сирии, нарушают международное право, зона их проведения может указывать на отработку коалицией взаимодействия с боевиками.
Цели этих учений непонятны, мандата от власти на их проведение у Штатов нет. Проводятся они на территории, по словам Клинцевича, "кишащей боевиками".
Учения показывают намерения США: "остаться в Сирии на неопределенное время и продолжить до последнего поддержку боевиков". Об этом Франц Клинцевич заявил РИА Новости.
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