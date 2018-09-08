Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии

Военные США докладывают Дональду Трампу о вариантах удара по правительственной армии Сирии в случае использования химоружия в провинции Идлиб, заявил глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Эксперт прокомментировал американские учения в Сирии

Данфорд рассказал, что он участвовал в «рутинном диалоге» с главой Белого дома о вариантах развития событий в Идлиб. Об этом сообщает Reuters. «Он ожидает от нас варианты военного развития ситуации, и мы предоставляем ему обновленные данные по работе над ними», — сказал Данфорд в ходе поездки в Индию.

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными штатами Америки, сообщила в пятницу, 7 сентября, о начале военных учений на востоке сирийского государства.