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Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии

8 сентября 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии
pixabay.com

 

Военные США докладывают Дональду Трампу о вариантах удара по правительственной армии Сирии в случае использования химоружия в провинции Идлиб, заявил глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

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Эксперт прокомментировал американские учения в Сирии

Данфорд рассказал, что он участвовал в «рутинном диалоге» с главой Белого дома о вариантах развития событий в Идлиб. Об этом сообщает Reuters. «Он ожидает от нас варианты военного развития ситуации, и мы предоставляем ему обновленные данные по работе над ними», — сказал Данфорд в ходе поездки в Индию.

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными штатами Америки, сообщила в пятницу, 7 сентября, о начале военных учений на востоке сирийского государства.

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Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии

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