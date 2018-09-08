Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям
8 сентября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент отметил особый характер двусторонних отношений. По его словам, развитие касается и сфер политических отношений, и военной сферы, а также вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
Пашинян согласился с российским политиком. Он уверен: в отношениях России и Армении "нет нерешаемых вопросов", при этом подчеркнув, что это "блестящие отношения", однако не стоит останавливаться на достигнутом.
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