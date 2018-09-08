Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям

Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент отметил особый характер двусторонних отношений. По его словам, развитие касается и сфер политических отношений, и военной сферы, а также вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

Пашинян согласился с российским политиком. Он уверен: в отношениях России и Армении "нет нерешаемых вопросов", при этом подчеркнув, что это "блестящие отношения", однако не стоит останавливаться на достигнутом.