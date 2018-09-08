Пресс-секретарь рассказал, почему Кадыров хочет уточнить границы республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни. Документ размещен на сайте администрации правительства республики.

В задачи комиссии входит сбор, подготовка и анализ документов и материалов, которые необходимы для работы по определению границ. Органам государственной власти и местного самоуправления даны рекомендации оказывать комиссии "необходимое содействие и помощь". Контроль за работой комиссии Кадыров будет вести лично.

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил, что уточнение границ республики является «обыкновенной рутинной работой». На территории Чечни длительный срок действовал режим контртеррористической операции. По его словам, в настоящее время назрела необходимость «восстановить коммуникации». Каримов добавил в интервью «Эхо Москвы», что между Чечней и Ингушетией нет территориальных споров. Он подчеркнул, что «те, кто пытаются придать этим действиям другую окраску, заинтересованы в создании напряженности между субъектами».