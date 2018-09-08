Пушилину пообещали поддержку на должности главы ДНР

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина с назначением временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Сурков пожелал Пушилину успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке, выразив надежду на то, что им будет продолжен политический курс погибшего Александра Захарченко.

Напомним, вчера, 7 сентября, Народный совет ДНР назначил нового господина Пушилина и. о. главы республики и назначил досрочные выборы на 11 ноября текущего года.