Матвиенко передала лидеру КНДР послание от Путина

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев прибыли в Северную Корею в составе парламентской делегации.

Валентина Матвиенко сообщила, что передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от главы российского государства Владимира Путина. Содержание письма от российского президента Матвиенко не уточнила.

Она также заявила, что стойкость народа Северной Кореи в условиях санкций вызывает «огромное уважение» и отметила красоту и благоустроенность Пхеньяна.

Лидер КНДР сказал Валентине Матвиенко, что готов приехать с официальным визитом в Россию.