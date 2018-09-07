Следующий трехсторонний саммит по Сирии может пройти в РФ
7 сентября 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Тегеране сегодня состоялся трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана - эти страны гаранты урегулирования в Сирии. Главной темой прошедшей встречи стала ситуация в провинции Идлиб.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема санкций Соединенных штатов, равно как и переход на национальную валюту при торговле между странами на встрече не поднимались.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующая российско-иранско-турецкая встреча по Сирии может пройти на территории Российской Федерации.
По его словам, он также надеется, что во время следующего саммита лидеры достигнут положительных шагов по урегулированию сирийского кризиса.
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