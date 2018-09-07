СМИ: соратники Захарченко уехали из Донецка в Россию
7 сентября 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев и советник лидера республики Александр Казаков выехали из Донецка в Россию.
Об этом РБК сообщил депутат парламента ДНР Владислав Бриг. В Москве Тимофеев и Казаков планируют принять участие в мероприятии, организованном писателем Захаром Прилепиным.
Однако, источники некоторых СМИ утверждают, что такие меры были приняты в целях безопасности. И возвращаться в Донецк в ближайшее время Тимофеев и Казаков не планируют.
Напомним, ранее Александр Тимофеев был ранен во время покушения на экс-главу ДНР Александра Захарченко. В прошлом году на Тимофеева уже было совершено покушение.
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