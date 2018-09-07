Путин ответил на предложение Эрдогана о перемирии в Идлибе

Предложение президента Турции Реджепа Эрдогана добавить в итоговый документ саммита в Тегеране пункт о перемирии в сирийском Идлибе прокомментировал глава российского государства Владимир Путин. Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом в Тегеране

Отвечая турецкому коллеге, президент Владимир Путин высказал мнение, что участники саммита в Тегеране не могут отвечать за находящихся в сирийском Идлибе террористов и вооруженную оппозицию.

Отметив, что, в целом Эрдоган прав, российский лидер поддержал формулировку Иранского президента Хасана Роухани, что общим - является требование к террористам сложить оружие.

Также было отмечено, что в ходе согласования текста итоговой декларации лидеры Турции, Ирана и России постарались сделать документ "максимально рабочим, дипломатическим".

Ранее АН сообщали, что президент Турции выступил с заявлением о необходимости перемирия в Идлибе. По его мнению, саммит в Тегеране является последней возможностью решить проблему мирным путем.