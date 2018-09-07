Президент Сербии отказался вести переговоры с главой Косово
7 сентября 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александр Вучич отказался от переговоров с лидером самопровозглашенной Республики Косово из-за "обмана и лжи косовских албанцев". Об этом сегодня сообщают российские СМИ.
Газета "Известия" пишет, что об отказе встречи с Хашимом Тачи информировал директор канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Марко Джурич.
Джурич подчеркнул, что о своем решении Вучич уведомил главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. Причиной такого решения стали "обманы, угрозы и ложь косовских албанцев".
Напомним, встреча с главой самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в рамках переговоров при посредничестве ЕС должна была состояться в пятницу в Брюсселе.
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