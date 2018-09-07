Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом в Тегеране

Сегодня стало известно, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом саммита в Тегеране.

Ранее сообщалось, что сегодня в иранской столице пройдет саммит глав России, Турции и Ирана. Ключевой темой переговоров политиков станет ситуация, сложившаяся в последнее время на территории Сирии, передает сегодня РИА "Новости".

Известно, что на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом от российской стороны присутствовали также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, а также помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.