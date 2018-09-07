Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите

В пятницу, 7 сентября, стало известно о прибытии в Тегеран президента Российской Федерации Владимира Путина. Политик планирует принять участие в трехстороннем саммите Россия – Турция – Иран.

Согласно последней информации, ключевой темой переговоров лидеров трех стран станет ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в Сирии, передает РИА "Новости".

Кроме того, известно что Владимир Путин в рамках своего пребывания в Тегеране намерен провести встречу с высшим руководством Ирана. Также в графике российского лидера значится беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако не сообщается, когда именно она состоится.