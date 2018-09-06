//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Телеведущая Виктория Боня рассталась со своим французским миллиардером
- В Санкт-Петербурге за песни Бузовой оштрафовали ресторан
- Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна
- Верка Сердючка решила вернуться на сцену
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
У Дмитрия Медведева будет новый пресс-секретарь
6 сентября 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Новым пресс-секретарем главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и заместителем руководителя аппарата станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.
Теперь уже бывший пресс-секретарь Наталья Тимакова переходит на работу в ВЭБ. Она получит должность зампреда банка и будет заниматься направлениями культуры и современной городской экономикой.
О грядущей замене секретаря стало известно еще в начале июля текущего года. Наталье Тимаковой тогда предрекали должность заместителя председателя и члена правления Внешэкономбанка.
Как сообщил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, документы о назначении нового пресс-секретаря уже направлены на подпись премьер-министру РФ.
По словам Осипова, он благодарен Наталье Тимаковой. Она поддержала его, выразила готовность познакомить с технологией работы и ввести в курс текущих дел, сообщает Газета.ru.
Кроме того, новый пресс-секретарь премьер-министра РФ выразил благодарность Дмитрию Медведеву за оказанное доверие и приглашение к совместной работе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Украина создаст корабельно-катерную группировку в Азовском море
//Хайтек
//Новости партнеров
//Политика
//Туризм
В Армянске вывезли из зоны химического выброса более четырех тысяч детей
//Общество
//Общество
В Ялте проливные дожди, улицы и подземные переходы затоплены
//Новости СМИ2
//Криминал
//В мире
//В мире
СМИ: Дональд Трамп подозревает в заговоре свое окружение
//Новости Redtram
Россельхознадзор временно ввел ограничения на поставки свинины из Болгарии
//Общество
«Единая Россия» внесла первые поправки в пенсионный проект в Госдуму
//Общество
В подвергшееся обстрелу Ленинское привезли гуманитарку (Фоторепортаж)
//Политика
//В мире
//Мнение
Синдром Набиуллиной можно вылечить
//Общество
Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей
//Общество
Видео: в Тамбове из цирка-шапито сбежали два верблюда и пони
//В мире
//Наука
NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе
//В мире
//Общество
//Общество