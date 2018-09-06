У Дмитрия Медведева будет новый пресс-секретарь

Новым пресс-секретарем главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и заместителем руководителя аппарата станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

Теперь уже бывший пресс-секретарь Наталья Тимакова переходит на работу в ВЭБ. Она получит должность зампреда банка и будет заниматься направлениями культуры и современной городской экономикой.

О грядущей замене секретаря стало известно еще в начале июля текущего года. Наталье Тимаковой тогда предрекали должность заместителя председателя и члена правления Внешэкономбанка.

Как сообщил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, документы о назначении нового пресс-секретаря уже направлены на подпись премьер-министру РФ.

По словам Осипова, он благодарен Наталье Тимаковой. Она поддержала его, выразила готовность познакомить с технологией работы и ввести в курс текущих дел, сообщает Газета.ru.

Кроме того, новый пресс-секретарь премьер-министра РФ выразил благодарность Дмитрию Медведеву за оказанное доверие и приглашение к совместной работе.