Петр Порошенко проводит заседание СНБО

В эти часы в Киеве проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, инициированное президентом Незалежной Петром Порошенко. Последнее заседание совета прошло в мае текущего года.

На данном мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с разрывом украинской стороной договора о дружбе с РФ, с ситуацией в "оккупированном" Крыму и действиями России в акватории Азовского моря.

По словам Порошенко, Министерство иностранных дел Украины уже подготовило список мер по отказу от продления договора о дружбе, и до конца месяца уведомит российскую сторону о его окончании.

Автор видео: Петр Порошенко.