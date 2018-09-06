Петр Порошенко проводит заседание СНБО
6 сентября 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
В эти часы в Киеве проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, инициированное президентом Незалежной Петром Порошенко. Последнее заседание совета прошло в мае текущего года.
На данном мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с разрывом украинской стороной договора о дружбе с РФ, с ситуацией в "оккупированном" Крыму и действиями России в акватории Азовского моря.
По словам Порошенко, Министерство иностранных дел Украины уже подготовило список мер по отказу от продления договора о дружбе, и до конца месяца уведомит российскую сторону о его окончании.
Автор видео: Петр Порошенко.
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