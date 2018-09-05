Стало известно, какая тема станет главной на переговорах Лаврова и Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, какая тема станет главной в рамках переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео.

В ходе встречи дипломатов на Генассамблее ООН значительное внимание будет уделяться теме Сирии. Именно ситуация в САР обсуждается в каждой телефенной беседе и при каждом личном контакте Лаврова и Помпео, передает в среду, 5 сентября, РИА "Новости".

Рябков также отметим, что Россия не прекращает контактировать с американскими коллегами по поводу конфликта в Сирии и, в частности, в Идлибе. РФ и Соединенные Штаты обсуждают сложившиеся ситуации не только по военной, но и по дипломатической линиям.