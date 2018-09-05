В ЦИК намерены жестко реагировать на принуждение граждан России к голосованию

В Центризбиркоме намерены жестко реагировать на принуждение граждан Российской Федерации к голосованию или же на случаи давления на членов комиссий с целью оказать влияние на результаты выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала всех наблюдателей срочно сообщать о вышеуказанных случаях. Она пообещала, что ответные меры на подобные действия будут весьма серьезными. В рамках заседания Центризбиркома Памфилова выразила надежду на то, что правоохранители будут более внимательно относиться к таким вопросам, передает РИА "Новости".

Сотрудники ЦИК обратились к главам комиссий российских регионов и попросили, чтобы они донесли до всех своих подчиненных, что они находятся под полной защитой федерального органа.