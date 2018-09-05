Валентина Матвиенко посетит Северную Корею с официальным визитом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена нанести официальный визит в Северную Корею. Соответствующую информацию предоставили утром в среду в посольстве КНДР в Российской Федерации.

Согласно последним данным, Валентину Матвиенко в Северную Корею пригласили члены Верховного народного собрания КНДР. Как отмечает РИА "Новости", визит спикера Совфеда в страну состоится уже совсем скоро.

Известно, что российский политик примет участие в мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине основания страны. К настоящему моменту не уточняется, запланированы ли у Валентины Матвиенко встречи с политическими деятелями Северной Кореи. Не указаны также и точные даты поездки.