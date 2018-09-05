Валентина Матвиенко посетит Северную Корею с официальным визитом
5 сентября 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена нанести официальный визит в Северную Корею. Соответствующую информацию предоставили утром в среду в посольстве КНДР в Российской Федерации.
Согласно последним данным, Валентину Матвиенко в Северную Корею пригласили члены Верховного народного собрания КНДР. Как отмечает РИА "Новости", визит спикера Совфеда в страну состоится уже совсем скоро.
Известно, что российский политик примет участие в мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине основания страны. К настоящему моменту не уточняется, запланированы ли у Валентины Матвиенко встречи с политическими деятелями Северной Кореи. Не указаны также и точные даты поездки.
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